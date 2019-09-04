https://static.news.ru/photo/31d9587c-cf0b-11e9-9fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Vladev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшее болгарское руководство отреагировало на заявление МИД Болгарии о том, что советская армия вместо освобождения от нацизма принесла в Европу репрессии. Экс-министр внутренних дел страны Румен Петков назвал эту позицию безумством.

Это безумная позиция нашего министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной Армии. Всё, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире — всё было оговорено странами, которые принимали участие: Советский союз, США, Великобритания, — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что МИД Болгарии посоветовал Москве отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Кроме того, София обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела страны, отметив, что термин «освобождение» «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги». Такая позиция министерства вызвала недоумение в посольстве РФ в Болгарии. Дипломаты рассказали, что несколько обескуражены заявлением.