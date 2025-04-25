Пожилой мужчина после операции забыл родной язык и заговорил на датском Anadolu: пожилой житель Турции перешел с родного языка на датский после операции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Турции перенес в 67 лет операцию, спровоцировавшую закупорку артерии, после чего он забыл родной язык и начал говорить исключительно на датском, передает агентство Anadolu. Этот иностранный язык мужчина использовал впервые за последние 10 лет, говорится в материале.

После проверки врачи выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Врачи сразу же удалили сгусток... жалобы мужчины в значительной степени исчезли, однако он внезапно начал говорить на датском, при этом был неспособен сказать что-то на турецком, − пишет агентство.

Пожилому пациенту была проведена операция на колене, однако вскоре его правые руку и ногу парализовало, а сам мужчина перестал говорить. По словам доктора медицинского факультета университета Сельчук в Конье Гекхана Оздемира, такие случаи известны современной медицине, но происходят они крайне редко.

Ранее у одной из жительниц Великобритании нейросеть диагностировала онкологическое заболевание, которое подтвердилось на обследовании только через год. Девушка описала состояние своего здоровья чат-боту, который решил, что у нее рак. Спустя долгое время она все же обратилась к врачам, которые и поставили окончательный диагноз.