Появилось видео с места крушения самолёта Як-130 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/26a8c6d2-b897-11eb-9e1c-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

В Сети появилась видеозапись с места падения военного самолёта Як-130 в белорусском городе Барановичи. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожарные тушат один из обломков воздушного судна, который упал рядом с жилыми домами.

Военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы при взлёте врезался в частный дом. Погибли оба пилота. Известно, что экипаж самолёта выполнял учебно-тренировочный полёт, в ходе которого возникла неисправность. Пилоты смогли увести самолёт от жилых домов, затем катапультировались, но оба погибли. В Минобороны республики заявили, что семьям погибших лётчиков окажут помощь.

Як-130 — учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева вместе с итальянской компанией Aermacchi, которая на заключительном этапе вышла из проекта. Воздушная машина совершила первый полёт 25 апреля 1996 года, а с февраля 2010 года начала эксплуатироваться. Её используют военные России, Алжира, Мьянмы, Белоруссии и Лаоса.