Появилось видео, как ребенок вслепую собрал кубик Рубика за рекордное время Австралийский подросток вслепую собрал кубик Рубика за рекордные 12,1 секунды

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Подросток из Австралии Чарли Эггинс установил мировой рекорд, собрав вслепую стандартный кубик Рубика за 12,1 секунды, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Турнир проходил в три этапа, в среднем 14-летний мальчик потратил на сборку 17,47 секунды.

Я не ожидал, что это войдет в решение, и был просто вне себя от радости, что установил мировой рекорд. Я до сих пор не могу в это поверить! — признался Чарли.

Предыдущий рекорд по сборке кубика Рубика был установлен в январе 2023 года 16-летним подростком из США Томми Черри. Он справился с задачей за 12,78 секунды. Предыдущие пять рекордов по сборке кубика также ставил он.

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