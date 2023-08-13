Уставшая от бритья американка установила мировой рекорд по длине бороды

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Американка Эрин Ханикат смогла отрастить самую длинную бороду среди женщин, сообщила пресс-служба агентства Книги рекордов Гиннеса. Как уточняется, 38-летняя жительница Мичигана страдает заболеванием, которое сопровождается нарушением гормонального баланса. Это и привело к избыточному росту волос на лице. Попытки справиться с растительностью успехом не увенчались, потому женщина прекратила борьбу.

По словам самой Эрин, волосы на ее лице начали расти с 13 лет. В дальнейшем ей приходилось бриться по три раза в день. Ни восковая эпиляция, ни средства для удаления волос ей не помогали. С возрастом у Эрин ухудшилось зрение, потому она прекратила брить лицо, отрастив бороду длиной в 30 см и установив тем самым новый мировой рекорд без применения специальных препаратов.

Я никогда не думала, что смогу достичь цели, которая позволит мне попасть в книгу, и это просто приятно, когда меня признают, хотя для меня это просто нечто естественное, — прокомментировала ситуацию Эрин.

Прежде обладательницей самой длинной бороды считалась 75-летняя американка Вивьен Уилер. Ее борода всего на 5 см короче, чем у Эрин Ханикат.

Ранее сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннесса внесли Криштиану Роналду. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Доход футболиста составил $136 млн.