Появились подробности жизни Исмаилова в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка, российский бизнесмен Тельман Исмаилов три года свободно жил в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола. Он проживал в частном арендованном доме рядом с управлением полиции страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в нескольких минутах езды от дома предпринимателя также находилось здание МВД. Исмаилов вёл открытый образ жизни — у него даже не было охраны, хотя он и в международном розыске с 2017 года. Источники издания подозревают, что во многом спокойной жизни экс-владельца Черкизовского рынка поспособствовали знакомства в руководстве Черногории.

По данным издания, президент Черногории Мило Джуканович отдыхал в люксовом турецком отеле Mardan Palace, владельцем которого является Исмаилов. Парламент Черногории уже потребовал расследовать связь бизнесмена с руководством страны.

О задержании Тельмана Исмаилова стало известно 1 октября. В случае экстрадиции в Россию предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

Ранее сообщалось, что в Черногории вынесли решение о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для того, чтобы он не смог сбежать. Таким образом ему хотели помешать скрыться от сотрудников правоохранительных органов.