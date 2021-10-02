Стали известны детали задержания Исмаилова в Черногории

В Черногории вынесли решение о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для того, чтобы он не смог сбежать. Таким образом ему хотели помешать скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решение Высшего суда Подгорицы.

Основанием для задержания стал международный ордер Интерпола на арест и решение московского Басманного суда об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. Суд в Черногории счёл, что имеются обстоятельства, указывающие на возможность побега.

Помимо этого, в решении Высшего суда говорится, что Исмаилов находился в стране с просроченным паспортом — его срок действия истёк в апреле 2020 года. Кроме того, у экс-владельца Черкизовского рынка было «плохое финансовое положение».

Выяснилось, что по документам Исмаилов является гражданином России, хотя он сам утверждал, что у него израильское гражданство. Мужчина отрицал в суде все обвинения и заявлял, что власти РФ преследуют его по политическим и экономическим причинам. Исмаилова продержат под стражей до экстрадиции в Россию, но не более полугода. Если от Москвы не поступит заявления на выдачу бизнесмена, то его отпустят на свободу.

Накануне сообщалось, что суд черногорской Подгорицы арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, защита обжаловала арест. Об этом сообщила адвокат Марина Русакова. Она выразила надежду на то, что судебное решение будет изменено уже через неделю.

О задержании Тельмана Исмаилова стало известно 1 октября. В случае экстрадиции в Россию предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.