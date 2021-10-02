Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали

Суд черногорской Подгорицы арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, защита обжаловала арест. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Марина Русакова. Она выразила надежду на то, что судебное решение будет изменено уже через неделю.

Сегодня решением суда он (Исмаилов. — NEWS.ru) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне, — сказала юрист.

Ранее сообщалось, что Исмаилов просил предоставить ему политическое убежище в Черногории. По данным издания Vijesti, он обратился с этой просьбой из-за якобы политических гонений в России. В связи с этим, как сообщается, его выдача РФ будет под вопросом.

О задержании Тельмана Исмаилова стало известно 1 октября. В случае экстрадиции в Россию предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и нeзаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.