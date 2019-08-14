Скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна затронул британскую королевскую семью. Документы, опубликованные накануне самоубийства миллиардера, свидетельствуют: в организованных им секс-вечеринках участвовал сын королевы Елизаветы II, герцог Йоркский принц Эндрю. Букингемский дворец сначала поддержал оскандалившегося члена династии, но затем Эндрю внезапно покинул семейные каникулы в шотландском замке и улетел в неизвестном направлении. Это не первый раз, когда принца подозревают в сомнительных связях.

Вечером 13 августа британские СМИ сообщили, что принц Эндрю неожиданно прервал отпуск в шотландском замке Балмор, где собралась королевская семья на традиционные летние каникулы. Папарацци запечатлели его садящимся в частный самолёт с несколькими чемоданами вещей.

Это было сложное время для Эндрю, поэтому ему захотелось уехать, — сообщил источник газеты The Sun.

Ранее Елизавета II продемонстрировала свою поддержку принцу, проехавшись с ним в автомобиле до церкви возле Балмора. Эндрю, сидя рядом с матерью, широко улыбался. По следам публикации дела Эпштейна Букингемский дворец выпустил заявление о том, что все обвинения в адрес принца ложны.

Любое предположение о непристойном поведении с несовершеннолетними категорически не соответствует действительности, — сказано в сообщении Букингемского дворца.

Репутация Эндрю впервые серьёзно пострадала в 2015 году, когда Вирджиния Робертс Джиуффр обвинила его и ещё нескольких влиятельных мужчин в том, что они участвовали в организованных Джеффри Эпштейном секс-вечеринках с несовершеннолетними. Вирджинии на момент встречи с принцем было 17 лет, и их отношения, по её утверждениям, были далеки от платонических. Финансист якобы заплатил ей £10 тыс. за секс с герцогом Йоркским. Возможности отказаться у неё не было: девушка боялась, что Эпштейн использует своё влияние, чтобы похитить её или даже убить.

Документы по иску мисс Джиуффр были опубликованы только в этом году, накануне самоубийства Эпштейна. Согласно им, Эндрю развлекался в поместье американского миллиардера как минимум с ещё одной несовершеннолетней — Джоанной Сьоберг. Утверждения Букингемского дворца о том, что всё это неправда, опровергает фотография, на которой член королевской семьи запечатлён в обнимку с 17-летней Вирджинией. На заднем плане фото заметна Жислен Максвелл, многолетняя подруга Джеффри Эпштейна, которая участвовала в секс-торговле тинейджерами и, как утверждается, лично подыскивала подходящих девушек для Эпштейна и его друзей.

Вместе с принцем Эндрю в переделку попали и другие влиятельные политики — экс-губернатор Нью-Мексико Бил Ричардсон и бывший лидер фракции демократов в Сенате Джордж Митчел. Хотя главный обвиняемый по делу Эпштейна мёртв, его жертвы собираются привлечь к ответственности всех участников вечеринок.

Это не первый раз, когда сын Елизаветы II причиняет репутационный ущерб своей семье. Принца подозревали в участии в коррупционных схемах высших кругов Казахстана и дружбе с авторитарными лидерами Ливии, Узбекистана и Туниса.

Когда я работал в министерстве иностранных дел, было очень сложно определить, в чьих интересах он (принц Эндрю — News.ru) действует. Он определённо не добавлял блеска короне, — однажды поделился член парламента Великобритании Крис Брайант.

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