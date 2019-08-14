Скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна затронул британскую королевскую семью. Документы, опубликованные накануне самоубийства миллиардера, свидетельствуют: в организованных им секс-вечеринках участвовал сын королевы Елизаветы II, герцог Йоркский принц Эндрю. Букингемский дворец сначала поддержал оскандалившегося члена династии, но затем Эндрю внезапно покинул семейные каникулы в шотландском замке и улетел в неизвестном направлении. Это не первый раз, когда принца подозревают в сомнительных связях.

Вечером 13 августа британские СМИ сообщили, что принц Эндрю неожиданно прервал отпуск в шотландском замке Балмор, где собралась королевская семья на традиционные летние каникулы. Папарацци запечатлели его садящимся в частный самолёт с несколькими чемоданами вещей.

Photo proof. Guilty as hell. Sarah don't go back.



Prince Andrew boards jet at airport as he cuts short Balmoral stay https://t.co/cgwxlQ73eG via @MailOnline — PaganWarrior4Earth (@jettannawilson) August 14, 2019

Это было сложное время для Эндрю, поэтому ему захотелось уехать, — сообщил источник газеты The Sun.

Ранее Елизавета II продемонстрировала свою поддержку принцу, проехавшись с ним в автомобиле до церкви возле Балмора. Эндрю, сидя рядом с матерью, широко улыбался. По следам публикации дела Эпштейна Букингемский дворец выпустил заявление о том, что все обвинения в адрес принца ложны.

Любое предположение о непристойном поведении с несовершеннолетними категорически не соответствует действительности, — сказано в сообщении Букингемского дворца.

Репутация Эндрю впервые серьёзно пострадала в 2015 году, когда Вирджиния Робертс Джиуффр обвинила его и ещё нескольких влиятельных мужчин в том, что они участвовали в организованных Джеффри Эпштейном секс-вечеринках с несовершеннолетними. Вирджинии на момент встречи с принцем было 17 лет, и их отношения, по её утверждениям, были далеки от платонических. Финансист якобы заплатил ей £10 тыс. за секс с герцогом Йоркским. Возможности отказаться у неё не было: девушка боялась, что Эпштейн использует своё влияние, чтобы похитить её или даже убить.

Документы по иску мисс Джиуффр были опубликованы только в этом году, накануне самоубийства Эпштейна. Согласно им, Эндрю развлекался в поместье американского миллиардера как минимум с ещё одной несовершеннолетней — Джоанной Сьоберг. Утверждения Букингемского дворца о том, что всё это неправда, опровергает фотография, на которой член королевской семьи запечатлён в обнимку с 17-летней Вирджинией. На заднем плане фото заметна Жислен Максвелл, многолетняя подруга Джеффри Эпштейна, которая участвовала в секс-торговле тинейджерами и, как утверждается, лично подыскивала подходящих девушек для Эпштейна и его друзей.

19/ Prince Andrew hung out with Epstein enough that Jeff called him “Andy.” The prince is the son of Queen Elizabeth II. That means Epstein potentially has leverage over the British royal family. pic.twitter.com/FrLDm8I0IE — Greg Olear (@gregolear) July 22, 2019

Вместе с принцем Эндрю в переделку попали и другие влиятельные политики — экс-губернатор Нью-Мексико Бил Ричардсон и бывший лидер фракции демократов в Сенате Джордж Митчел. Хотя главный обвиняемый по делу Эпштейна мёртв, его жертвы собираются привлечь к ответственности всех участников вечеринок.

Это не первый раз, когда сын Елизаветы II причиняет репутационный ущерб своей семье. Принца подозревали в участии в коррупционных схемах высших кругов Казахстана и дружбе с авторитарными лидерами Ливии, Узбекистана и Туниса.