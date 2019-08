Вечером 13 августа британские СМИ сообщили, что принц Эндрю неожиданно прервал отпуск в шотландском замке Балмор, где собралась королевская семья на традиционные летние каникулы. Папарацци запечатлели его садящимся в частный самолёт с несколькими чемоданами вещей.

Photo proof. Guilty as hell. Sarah don't go back. Prince Andrew boards jet at airport as he cuts short Balmoral stay https://t.co/cgwxlQ73eG via @MailOnline

Ранее Елизавета II продемонстрировала свою поддержку принцу, проехавшись с ним в автомобиле до церкви возле Балмора. Эндрю, сидя рядом с матерью, широко улыбался. По следам публикации дела Эпштейна Букингемский дворец выпустил заявление о том, что все обвинения в адрес принца ложны.

Репутация Эндрю впервые серьёзно пострадала в 2015 году, когда Вирджиния Робертс Джиуффр обвинила его и ещё нескольких влиятельных мужчин в том, что они участвовали в организованных Джеффри Эпштейном секс-вечеринках с несовершеннолетними. Вирджинии на момент встречи с принцем было 17 лет, и их отношения, по её утверждениям, были далеки от платонических. Финансист якобы заплатил ей £10 тыс. за секс с герцогом Йоркским. Возможности отказаться у неё не было: девушка боялась, что Эпштейн использует своё влияние, чтобы похитить её или даже убить.

Документы по иску мисс Джиуффр были опубликованы только в этом году, накануне самоубийства Эпштейна. Согласно им, Эндрю развлекался в поместье американского миллиардера как минимум с ещё одной несовершеннолетней — Джоанной Сьоберг. Утверждения Букингемского дворца о том, что всё это неправда, опровергает фотография, на которой член королевской семьи запечатлён в обнимку с 17-летней Вирджинией. На заднем плане фото заметна Жислен Максвелл, многолетняя подруга Джеффри Эпштейна, которая участвовала в секс-торговле тинейджерами и, как утверждается, лично подыскивала подходящих девушек для Эпштейна и его друзей.