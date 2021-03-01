Постпред США назвала условия возвращения в ядерную сделку с Ираном

https://static.news.ru/photo/5e8ad68c-7aba-11eb-99a1-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном, если ближневосточная страна возобновит выполнение обязательств. Об этом заявил постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Мы ищем возможности подтолкнуть Иран вернуться к выполнению обязательств. Если они примут это решение, мы готовы тоже присоединиться к сделке вновь, — цитирует политика ТАСС.

Ранее в Вашингтоне оказались разочарованы отказом Ирана провести переговоры по ядерной сделке в ближайшие недели. Об этом написали журналисты Financial Times. Американцы намерены вернуться к «конструктивной дипломатии», чтобы достичь взаимного возврата к соблюдению сделки.

О том, что Тегеран отклонил предложение по встрече с представителями США и ЕС, стало известно 28 февраля. Европейские дипломаты намерены провести встречу заинтересованных сторон.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что новый глава США Джо Байден не изменил курс политики Вашингтона в отношении Тегерана. Министр заявил, что Штаты продолжают давить на Иран так же, как это было при бывшем американском лидере Дональде Трампе.

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы республики. Политик уверен, что проницательная дипломатия является наилучшим средством для сдерживания Ирана в вопросе получения ядерного оружия.