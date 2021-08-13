Посольство США в Кабуле начало уничтожать секретные документы
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
11:21, 14 августа 2021
Фото: twitter.com
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Сотрудники американского посольства в Афганистане начали уничтожение секретных документов из-за опасений, что Кабул захватят боевики «Талибана» (признан в России запрещённой террористической организацией). Об этом пишет Bloomberg.
Уничтожению подлежат конфиденциальные бумаги и предметы, которые можно использовать в пропагандистских целях — всё, на чём изображены флаг или герб США, а также логотипы ведомств и посольства.
Сокращение наших дипломатов сопровождается стандартной операционной процедурой, предназначенной для минимизации нашего присутствия в различных категориях, включая персонал, оборудование и материалы, — рассказал представитель Государственного департамента США журналистам CNN.
По информации дипломатического источника телеканала, в американской разведке считают, что талибы могут изолировать Кабул в течении ближайших трёх дней или недели. Однако это не значит, что боевикам удастся попасть в столицу.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.