Посольство США в Израиле предупредило о угрозах насилия на юге Тель-Авива

https://static.news.ru/photo/67183ccc-ae3c-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Американским гражданам лучше проявлять осторожность при посещении Яффо — района на юге Тель-Авива, сообщает посольство США в Израиле.

Отмечается, что обеспокоенность дипломатов вызывают акции протеста местных жителей против строительства центра для бездомных на месте древнего мусульманского кладбища в этом районе Тель-Авива.

Протесты продолжаются по всему Яффо и могут стать насильственными, — цитирует ТАСС сообщение посольства.

Дипломаты добавили, что в это время возможны акции вандализма, есть опасность, что протестующие будут бросать камни, сжигать шины и транспортные средства, а также метать бутылки с зажигательной смесью. При этом гражданам США рекомендовано «не выделяться», а персоналу посольства избегать посещения этого района.

Как писал NEWS.ru, арабские и израильские эксперты сообщили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века».