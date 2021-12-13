Посольство США назвало ложным обвинение в геноциде в Донбассе

42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд. 21 октября рано утром Куйбышевский район Донецка был обстрелян из артиллерии калибра 122 и 152 мм

Ложные обвинения в геноциде «опасны и безответственны», прокомментировало в Twitter слова президента России Владимира Путина посольство США на Украине о происходящем в Донбассе.

Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть в оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта, — заявили в дипмиссии.

В посольстве России на Украине заявили, что американское посольство исказило слова президента. В Twitter они привели более точную цитату для сравнения.

«Русофобия — это первый шаг к геноциду». Разве не так? — приводит слова Путина российское посольство.

Ранее Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид. И добавил, что русофобия является первым шагом к геноциду.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Он также назвал ложью сообщения западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.