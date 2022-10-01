Посольство РФ: США демонизируют Россию Посольство РФ: обвинения США в диверсии на «Северном потоке» связаны с глубокой русофобией

Фото: gazprom.ru

Российское посольство в Вашингтоне назвало попытку США скинуть вину на Россию за произошедший взрыв на «Северном потоке» примером демонизации РФ со стороны американского руководства в глазах Запада. Дипломаты отметили, что обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы противоречат логике. В российской дипмиссии добавили, что это связано в глубокой русофобией американских властей.

Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны, — сообщило посольство в своем Telegram-канале.

Администрация Белого дома неоднократно отрицала любую вину за произошедшее на трубопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам инициированного Москвой заседания Совета Безопасности ООН ранее заявил, что Дания, Швеция, Россия и Германия могли бы принять участие в совместном расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Дипломат пояснил, что участниками должны стать страны, в чьих водах произошел инцидент, а также собственник объекта и главный получатель от этих трубопроводов.