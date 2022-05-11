Посольство РФ отвергло слова Госдепа о кибератаках России на Украину Посольство РФ отвергло слова Госдепа США о причастности России к кибератакам на Украине

Фото Silas Stein/dpa/Global Look Press

Абсурдными назвали в посольстве России в Вашингтоне утверждения Госдепа США о причастности РФ к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине. Соответствующий комментарий размещён в Telegram-канале российского диппредставительства.

Госдепартамент США обвинил РФ в проведении кибератак на системы коммерческих спутниковс целью нарушения коммуникации украинских военных. Атаки происходили в конце февраля, эффект от них ощутили и страны Евросоюза.

Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества, — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также отметили, что Штаты, несмотря на их заявления, «являются одним из главных источников глобальных киберугроз». Согласно утверждению российского представительства, именно с территории США совершает наибольшее число компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры других стран, включая Россию.

Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов, — подсчитали дипломаты.

Они также заявили, что Киев «с молчаливого согласия американцев активно создаёт первую в мире киберармию», которая будет насчитывать около 300 тысяч «солдат». Дипломаты призвали Вашингтон «приструнить своих подопечных».

Ранее в генконсульстве России в Эдинбурге заявили, что официальный аккаунт ведомства в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) был взломан. Там появился пост от лица генконсула Андрея Яковлева с осуждением спецоперации РФ на Украине и выражением поддержки странам ЕС, оказывающим помощь украинской армии.