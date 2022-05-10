В Киеве возобновляет работу посольство Германии, при этом присутствие дипломатов в нём будет минимальным. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, находящаяся с визитом на Украине, передает агентство DPA.
Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии сотрудников, — сказала министр.
Она отметила, что дипмиссия пока будет действовать в ограниченном режиме.
Кроме того, глава МИД также подчеркнула, что в скором времени украинские солдаты начнут обучение обращению с танковыми гаубицами PzH 2000, которые Берлин и Амстердам хотят поставить Киеву.
Мы и впредь продолжим поддерживать европейскую, свободную Украину в гуманитарных, финансовых, экономических, технологических, политических и энергетических вопросах, — акцентировала внимание Бербок.
Министр подчеркнула, что это долгосрочная политика ФРГ.
Посольство ФРГ в Киеве закрыто с середины февраля. При этом Германия одной из последних среди западных государств возобновила работу своего представительства в столице Украины.
Ранее сообщалось, что посольство Греции в Киеве, покинувшее страну «по соображениям безопасности» после начала спецоперации России на Украине, возобновляет свою работу, говорится в заявлении греческого МИД. Отмечается, что посольство обеспечено всем необходимым персоналом для начала работы.