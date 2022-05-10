Посольство Германии в Киеве возобновит работу в ближайшие дни

Здание посольства Германии в Киеве / Фото Стрингер/РИА Новости

В Киеве возобновляет работу посольство Германии, при этом присутствие дипломатов в нём будет минимальным. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, находящаяся с визитом на Украине, передает агентство DPA.

Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии сотрудников, — сказала министр.

Она отметила, что дипмиссия пока будет действовать в ограниченном режиме.

Кроме того, глава МИД также подчеркнула, что в скором времени украинские солдаты начнут обучение обращению с танковыми гаубицами PzH 2000, которые Берлин и Амстердам хотят поставить Киеву.

Мы и впредь продолжим поддерживать европейскую, свободную Украину в гуманитарных, финансовых, экономических, технологических, политических и энергетических вопросах, — акцентировала внимание Бербок.

Министр подчеркнула, что это долгосрочная политика ФРГ.

Посольство ФРГ в Киеве закрыто с середины февраля. При этом Германия одной из последних среди западных государств возобновила работу своего представительства в столице Украины.

Ранее сообщалось, что посольство Греции в Киеве, покинувшее страну «по соображениям безопасности» после начала спецоперации России на Украине, возобновляет свою работу, говорится в заявлении греческого МИД. Отмечается, что посольство обеспечено всем необходимым персоналом для начала работы.