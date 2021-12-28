Посол Украины в США: Киев хочет больше оружия от Вашингтона

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев ведёт работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, пишет LB.ua. В частности, речь идёт о готовом, но невостребованном вооружении.

Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединённые Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведём работу, — сказала посол.

Она уточнила, что Украина работает по нескольким направлениям с США — стандартная помощь от конгресса, а также дополнительная, которую Штаты могут оказать по указу президента.

Ранее стало известно, что последняя партия военной помощи, запланированной на этот год, отправится из США на Украину в декабре. В поставку войдут стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, Украина получит стрелковое оружие и боеприпасы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит на поддержку страны дополнительно £1 млрд (около $1,3 млрд). По словам главы государства, дополнительная сумма появилась в результате его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.