Посол Украины обвинил Германию в трусости

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Первый зампостпреда РФ при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там незаконно. Тем более у США не получается бороться с терроризмом, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе, — подчеркнул...