Посол РФ в США: НАТО поделится с Вашингтоном данными о полётах над Россией

Россия уверена, что после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) Вашингтон всё равно будет получать данные о полётах над российской территорией, так как ими будут делиться союзники США по НАТО.
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Это очень серьёзный вопрос, который требует очень внимательного осмысления и определения того, что мы должны делать в данной ситуации, — отметил дипломат.
Антонов рассказал, что Москва внимательно изучает сложившуюся ситуацию и наблюдает «за линией поведения как западных государств, так и США». Дипломат пообещал, что российские власти обязательно примут «адекватные шаги» для обеспечения безопасности страны.
Американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выйдут из ДОН. Глава Белого дома обвинил Россию в нарушении условий соглашения. Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совбезу определить позицию страны по договору.
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