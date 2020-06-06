Посол РФ в США: НАТО поделится с Вашингтоном данными о полётах над Россией

https://static.news.ru/photo/f8583cc2-a811-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ukrainian Air Force/Global Look Press

Россия уверена, что после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) Вашингтон всё равно будет получать данные о полётах над российской территорией, так как ими будут делиться союзники США по НАТО.

Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, с Вашингтоном поделятся данными с натовских самолётов.

Это очень серьёзный вопрос, который требует очень внимательного осмысления и определения того, что мы должны делать в данной ситуации, — отметил дипломат.

Антонов рассказал, что Москва внимательно изучает сложившуюся ситуацию и наблюдает «за линией поведения как западных государств, так и США». Дипломат пообещал, что российские власти обязательно примут «адекватные шаги» для обеспечения безопасности страны.

Американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выйдут из ДОН. Глава Белого дома обвинил Россию в нарушении условий соглашения. Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совбезу определить позицию страны по договору.