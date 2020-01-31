https://static.news.ru/photo/4f4be552-4461-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Келин Фото: mid.ru

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что Британия будет испытывать трудности после Brexit, поскольку ей потребуются другие связи для встраивания в новый миропорядок.

Великобритании нужна активная внешняя политика для того, чтобы встроиться в новый миропорядок, завести новые связи с окружающими государствами, — подчеркнул посол.

По его словам, многие жители Британии считают, что Brexit избавит страну от «сдерживающих оков Евросоюза». Дипломат напомнил, что глава Партии Brexit Найджел Фарадж считает, что страна не нуждалась ни в Еврокомиссии, ни в Европарламенте, ни в Шенгене, а также не хотела никаких наднациональных структур.

Поэтому они и не хотят больше ни европейского суда, ни каких-то наднациональных объединений, — заявил Келин.

В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнул , что существует два прогноза относительно судьбы Великобритании. Один из них гласит, что экономика страны быстро «провалится» из-за отсутствия новых связей с государствами, другая — что избавление от Евросоюза даст толчок экономике.

Есть некая серединная линия, о которой говорят наиболее опытные дипломаты и эксперты: в первый год, сразу после Brexit, скорее всего, экономика пойдёт на подъём, однако потом её ждёт определённая стагнация, — заявил дипломат, подчеркнув, что сам не может давать никаких прогнозов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал выход страны из Евросоюза моментом, «когда начинается рассвет, когда поднимается занавес».

Как писал NEWS.ru, Совет Европы утвердил сделку по Brexit 30 января. С 1 февраля Лондон и Брюссель начнут выстраивать новые взаимоотношения, с чистого листа.