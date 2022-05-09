Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских военных бросила позиции в Лисичанске и покинула город. За него сейчас продолжаются бои, отметил он в Telegram.
Сегодня союзными войсками [ЛНР и РФ] взят под контроль населённый пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений, — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что на территории республики союзными войсками освобождены несколько населённых пунктов, ведутся бои за Северодонецк и Лисичанск.
На Северодонецк идёт наступление. Весь пригород и населённые пункты с востока от города зачищены от боевиков, — уточнил Мирошник.
Ранее стало известно, что Родион Мирошник заявил: российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию города Попасная. Бои в городе продолжаются более двух месяцев. Дипломат добавил, что ВСУ постепенно выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращён город.