Посол ЛНР заявил об оставлении Лисичанска бригадой украинских военных Посол ЛНР Мирошник: целая бригада ВСУ покинула Лисичанск

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских военных бросила позиции в Лисичанске и покинула город. За него сейчас продолжаются бои, отметил он в Telegram.

Сегодня союзными войсками [ЛНР и РФ] взят под контроль населённый пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что на территории республики союзными войсками освобождены несколько населённых пунктов, ведутся бои за Северодонецк и Лисичанск.

На Северодонецк идёт наступление. Весь пригород и населённые пункты с востока от города зачищены от боевиков, — уточнил Мирошник.

Ранее стало известно, что Родион Мирошник заявил: российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию города Попасная. Бои в городе продолжаются более двух месяцев. Дипломат добавил, что ВСУ постепенно выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращён город.