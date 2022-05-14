Посол ЛНР Мирошник оценил планы Украины мобилизовать 1 млн человек Посол ЛНР Мирошник заявил, что Киев поднимает ставки вслед за США и G7

Фото Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев поднимает ставки в сделке вслед за США и «Большой семёркой», не думая при этом о собственной стране. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении мобилизовать один миллион человек.

США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат! — написал Мирошник.

Он заявил, что «в сделку под названием „война на Украине“ вкладывались с нескольких сторон» и перечислил стороны и вложения.

США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать $40 млрд, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней, — написал представитель ЛНР.

Он также добавил, что «убитая и разрушенная» страна не в счёт, поскольку «жить там всё равно никто не собирается».

Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что в стране запущены процессы для наращивания оборонного потенциала. В частности, Киев намерен мобилизовать 1 млн человек. Как сообщили в украинском издании «Страна.ua», украинские власти впервые назвали число граждан, планируемых для привлечения в армию.