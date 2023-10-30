Посол Израиля высказался о прямых переговорах с ХАМАС Посол Израиля в РФ: у Тель-Авива с ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.

Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий, — сказал дипломат.

Он добавил, что Тель-Авив не обладает информацией о состоянии заложников, а также есть ли среди них высокопоставленные военные. Также глава израильской дипмиссии подчеркнул, что у ЦАХАЛ нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение ликвидировать ХАМАС.

Ранее в Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников писали, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября. Отмечается, что союзники Израиля, в том числе США, призвали государство более четко сформулировать цели операции. Кроме того, Тель-Авив намеревается создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.