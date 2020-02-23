https://static.news.ru/photo/54d87a84-565f-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Xiping/XinHua/Global Look Press

Израильский посол в Китае Цви Хейфец летел из Тель-Авива в Сеул с корейцами, у которых позже обнаружили коронавирус. Дипломата поместили на двухнедельный карантин.

Сообщается, что Хейфец сидел в бизнес-классе в защитной маске. На некотором расстоянии от него находились девять южнокорейских туристов, которые возвращались из отпуска, сообщает РБК.

Есть вероятность, что южнокорейские туристы заболели уже после возвращения на родину, — заявили в посольстве Израиля в Южной Корее.

Глава Минздрава Израиля Моше Бар Симан Тов заявил, что после обнаружения коронавируса у девяти граждан Южной Кореи, которые восемь дней пробыли в Израиле «значительно возросла» вероятность вспышки коронавируса в стране. Как сообщает газета The Jerusalem Post, глава Минздрава считает, что корейцы общались с «сотнями» израильтян.

Вспышка коронавируса в Южной Корее была зафиксирована 18 февраля в Тэгу. Число заражённых на 23 февраля составило 602 человека. В стране объявлен высший уровень биологической опасности.

Жители страны требуют у властей распустить религиозную секту Синчхончжи. Её члены способствовали распространению коронавируса в стране. Петиция размещена на сайте президента страны. Её подписали 240 тыс. человек, по закону власти страны не могут проигнорировать обращение граждан.

NEWS.ru сообщал, что что число погибших в Южной Корее возросло до шести человек. Последний скончавшийся — 59-летний мужчина, он заразился коронавирусом 23 февраля.

Власти Ирана также заявили о смерти от коронавируса очередного пациента. Всего в стране заражены 28 человек, умерло — восемь.