https://static.news.ru/photo/55ba2e8a-2e27-11ea-8106-fa163e074e61_660.jpg Казем Джалали Фото: CC BY 2.0/Chambre des Députés/Dr Kazem Jalali

США в очередной раз продемонстрировали, что являются террористическим государством, говорится в послании посла Ирана в Москве Казема Джалали по случаю гибели главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Он назвал американскую спецоперацию «зверским» преступлением и террористическим актом, которые привели к смерти «великого и славного полководца Ислама, посвятившего свою жизнь борьбе с терроризмом и установлению мира, стабильности, дружбы и мирного сосуществования в регионе Ближнего Востока».

По его словам, данный инцидент подтвердил, что Соединённые Штаты являются не только «рассадником терроризма», но и «самым большим террористическим государством в мире».

Настало время, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон и террористического режима и <...> положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны, — подчеркнул Джалали.

Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона «привержена деэскалации» после гибели Сулеймани.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».