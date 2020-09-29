Посол Азербайджана: Россия имеет решающее слово в этом регионе

Признание Нагорного Карабаха недопустимо, так как разрушит все дипломатические договорённости. При этом Москва имеет сейчас решающее слово в этом регионе. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.
По мнению дипломата, которым он
С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.
МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз с начала эскалации ситуации в регионе звонил президенту РФ. Путин в очередной раз заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.
Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как писал NEWS.ru, ранее Азербайджан сообщил данные об уничтоженной боевой технике Армении.
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