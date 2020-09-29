Посол Азербайджана: Россия имеет решающее слово в этом регионе

https://static.news.ru/photo/c4250634-0300-11eb-80ad-fa163e074e61_660.jpg Полад Бюльбюль-оглы Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Признание Нагорного Карабаха недопустимо, так как разрушит все дипломатические договорённости. При этом Москва имеет сейчас решающее слово в этом регионе. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

По мнению дипломата, которым он поделился в эфире телеканала РБК, конфликт в Нагорном Карабахе «назревал давно» и является системной проблемой.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз с начала эскалации ситуации в регионе звонил президенту РФ. Путин в очередной раз заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее Азербайджан сообщил данные об уничтоженной боевой технике Армении.