Посол Антонов заявил, что капитуляции России на Украине не будет Посол Антонов: РФ твёрдо говорит США, что капитуляции Москвы на Украине не будет

Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия твёрдо заявляет США, что капитуляции Москвы на Украине не будет. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, российские вооружённые силы выполнят все задачи, которые перед ними поставил верховный главнокомандующий.

Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены, — сказал Антонов.

Также Антонов рассказал, что что сотрудникам российского посольства в Вашингтоне регулярно поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осаждённую крепость». Он пояснил, что ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».