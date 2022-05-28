Посол Антонов предостерёг США от поставок Киеву РСЗО

Анатолий Антонов / Фото twitter.com/RussiaInUSA

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в официальном Telegram-канале дипмиссии, что Россия надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из США на Украину. Он отметил, что Кремль исходит из заявлений официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение в этом вопросе ещё не принято. Он добавил, что Москва неоднократно доносила до американского руководства своё видение этой ситуации.

Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдёт на столь провокационный шаг. Беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта, — поделился Антонов.

Он призвал руководство в Вашингтоне признать реальность, чтобы возникла возможность политического урегулирования ситуации на Украине.

В Белом доме обеспокоены возможными последствиями передачи Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), написала ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Американское руководство допускает, что это решение может привести к серьёзной эскалации ситуации. Наибольшие опасения вызывает возможное применение американского оружия для нанесения ударов по российской территории.