После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел

Более пяти тысяч человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Среди задержанных есть и иностранцы, сообщает пресс-служба президента страны.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что также восстанавливается работа коммунальных служб в стране. Сам же глава республики Касым-Жомарт Токаев уточнил, что силовые структуры примут все меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в Казахстане.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.