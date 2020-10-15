Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по MH17

https://static.news.ru/photo/b123f508-0f45-11eb-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа РФ от участия в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году.

Об этом глава внешнеполического ведомства Нидерландов Стеф Блок поставил в известность нижнюю палату нидерландского парламента, передаёт РБК.

Посол России был вызван сегодня в Министерство иностранных дел, — заявил он.

Министр подчеркнул, что правительство Нидерландов сожалеет о решении Москвы, но намеревается продолжить переговоры по этому вопросу.

В российском МИД 15 октября сообщили, что РФ отказывается от трёхсторонних консультаций по крушению MH17. В «Заявлении МИД России о невозможности дальнейшего участия России в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 г.» говорится о политизированности и предвзятости расследования Нидерландов и Совместной следственной группы.

Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы, — говорится в заявлении министерства.

При этом по вопросам крушения Boeing рейса MH17 на юго-востоке Украины Москва продолжит взаимодействовать с Гаагой вне рамок трёхсторонних консультаций, писал NEWS.ru ранее.