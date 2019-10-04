https://static.news.ru/photo/057dc6b8-abf8-11e9-8605-fa163e074e61_660.jpg Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В студии передачи «Свобода слова» журналиста Савика Шустера произошла перепалка с участием экс-президента Украины Петра Порошенко и националиста Андрея Билецкого. Причиной внезапного конфликта стало обсуждение «формулы Штайнмайера».

Билецкий обвинил бывшего украинского лидера в том, что тот «первым хотел применить» данную формулу, а также заявил, что «будет прекрасно», если Украина попрощается с Порошенко «как страна».

В ответ на это экс-президент напомнил, что лично «отвечал за минский процесс».

За страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь, — сказал Порошенко.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Как отметил экс-глава государства, у ВСУ имеются отстроенные фортификационные сооружения, а выводить войска «в чистое поле смертельно опасно».