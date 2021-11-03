«Сбросили розовые очки»: Порошенко об отношении украинцев к Зеленскому

Украинцы больше не возлагают на лидера страны Владимира Зеленского никаких надежд, они «сбросили розовые очки» по поводу этого политика. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием, — заявил Порошенко.

В конце августа уровень народного доверия Зеленскому упал до 27,2%. Данный показатель для лидера Украины является минимальным за весь срок пребывания на его посту. Социологические опросы определили доверие населения лидеру Украины в 27,5%, его рейтинг упал всего на 0,3% за месяц. Зеленский вступил в должность президента с рейтингом 73,2%.

Ранее глава экспертного совета Фонда стратегического развития и политолог Игорь Шатров рассказал, что украинцы быстро очаровываются политиками и так же быстро остывают. Президент Владимир Зеленский не сумел дать то, чего от него ждали, поэтому его партия «Слуга народа» впервые с 2019 года перестала лидировать в рейтинге популярности.