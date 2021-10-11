Порошенко обвинил Зеленского в беспорядках у его дома

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что за митингом около его дома в селе Козин Киевской области стоит нынешний глава государства Владимир Зеленский. Об этом экс-лидер страны написал в своём Telegram-канале. Он выразил сожаление, что за 2,5 года президентства Зеленский встал на рельсы «антимайдана».

Он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления, — написал Порошенко.

Он выразил мнение, что таким образом действующий глава Украины хотел создать «дымовую завесу». Экс-президент добавил, что начиная с «завтрашнего дня» он и его команда будет требовать ответа от Зеленского по данному инциденту.

В минувшую субботу, 9 октября, протестующие украинцы принялись штурмовать виллу бывшего президента Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Противники политика пытались попасть внутрь имения, но полицейские сдержали порывы толпы.

Представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотели оградить несовершеннолетних от участия в провокациях.