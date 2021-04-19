Попова: РФ находится на 87-м месте в мире по суточной заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/e5c9546c-a1ab-11eb-a314-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Выступая на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие», она отметила, что РФ имеет хорошие показатели среднесуточной заболеваемости по сравнению с другими странами мира.

По среднесуточной заболеваемости на сегодняшний день Россия находится на 87-м месте, — сообщила Попова.

По её словам, Россия также находится в числе лидеров по числу тестов на коронавирус из расчёта на миллион населения. По этому показателю наша страна входит в первую десятку в мире.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала ситуацию с коронавирусом в РФ нестабильной. Она подчеркнула, что хотя в стране идёт массовая вакцинация, уровень заболеваемости в последний месяц значительно не снижается.