Попова рассказала, откуда чаще всего завозят мутировавший COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страну, из которой чаще всего завозят мутировавшие штаммы коронавируса.

По её словам, ситуация с COVID-19 в Турции «очень и очень быстро» быстро осложняется и именно оттуда завозится значительное число новых штаммов.

В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост, — подчеркнула она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее Попова предупредила, что россиян может ждать третья волна распространения коронавируса к осени.

По данным на утро 8 апреля, за минувшие сутки в России выявлено 8294 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 614 834 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 4 239 038 пациентов, болезнь унесла жизни 101 485 человек. Лидером среди регионов по суточной заболеваемости остаётся Москва.