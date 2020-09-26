Помпео заверил, что Россия не сможет вмешаться в американские выборы

https://static.news.ru/photo/ede1a924-00ed-11eb-9238-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти США готовы гарантировать безопасность предстоящих в стране президентских выборов. Никто, в том числе и Россия, не сможет оказать влияние на результаты голосования.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил об этом в интервью телеканалу WISC-TV. Глава Госдепа в очередной раз обвинил Москву в попытках влияния на американский демократический процесс, уточнив, что «усилия России по вмешательству в выборы имеют давнюю историю».

Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016-м году, это происходило на промежуточных выборах в 2018-м году, — заявил Помпео.

Госсекретарь при этом подчеркнул, что в последнем случае администрация американского президента Дональда Трампа «защитила голос каждого». Помпео пообещал, что на будущих выборах главы государства власти сделают то же самое.

Мы также ясно дали понять России, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведём надёжные и безопасные выборы, где Россия не окажет влияния на результат, — заключил госсекретарь.

Тема потенциального российского вмешательства в избирательный процесс регулярно поднимается американскими властями начиная с 2016 года. Москва последовательно отвергала все подобные обвинения.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Ранее Помпео во время визита на Кипр на встрече с главой островного государства Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ, следующих в Сирию, в кипрские порты, писал NEWS.ru.