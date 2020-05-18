Помпео обвинил Китай в исключении Тайваня из ВАЗ

https://static.news.ru/photo/f9ff571e-991a-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео осудил Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ) за то, что Тайвань не был приглашён в качестве наблюдателя на её 73-ю сессию.

По мнению Помпео, на решение главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса относительно Тайваня мог повлиять Китай. Он отметил, что это лишает Ассамблею авторитетных научных знаний Тайваня в области пандемии и подрывает авторитет и эффективность ВОЗ, сообщае т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что советник президента США Питер Наварро обвинил Китай в распространении коронавируса через туристов. По его словам, КНР, «прикрываясь щитом ВОЗ», два месяца скрывала вирус, а затем отправила сотни тысяч туристов по всему миру.