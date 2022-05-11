Помощник Кадырова сообщил о блокировке остатков ВСУ, выбитых из Рубежного

Фото Станислав Красильников/ТАСС

Оставшиеся части украинских войск, выбитые из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря». Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, пишут РИА Новости. Он отметил, что территория города от завода «Заря» до Кудряшовки очищена от сил ВСУ.

Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — пояснил Алаудинов.

Он отметил, что проводившие совместную операцию сотрудники Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» Чеченской Республики вышли к селу Воеводовка.

Ранее глава Чечни сообщил об освобождении украинского города Рубежное и оказании гуманитарной помощи его жителям. По словам Кадырова, жители Рубежного существовали «впроголодь» и имели «огромные проблемы с водой», но теперь город возвращается к обычной жизни. В настоящее время им выдают пакеты с продуктами питания, содержащими сахар, соль, рис, муку, крупы, сладости, воду и другое.

Также российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию Попасной на Украине. Бои в городе продолжались более двух месяцев, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.