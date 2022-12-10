Полянский заявил, что США не признают накачку ВСУ оружием

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать, передает ТАСС. Дипломат добавил, что его удивила такая реакция, так как на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства. Представитель России отметил, что американские налогоплательщики высоко оценят дальнейшие усилия Вашингтона по накачиванию Украины оружием.

По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова, — сказал Полянский.

На заседании были приведены данные о том, что предназначенное Украине оружие через скрытые каналы вывозят за пределы государства.

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон ранее заявила, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. В ходе выступления в Центре новой американской безопасности она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным. Представитель оборонного ведомства отметила, что также сложно уследить за поступающими запросами со стороны Украины.