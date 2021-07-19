Польские журналисты раскритиковали власть за отказ от саммита с Россией

Отказ Евросоюза от саммита с Россией может больно ударить по Варшаве. К такому выводу пришли журналисты польского издания Rzeczpospolita.

В статье подчёркивается, что Варшаве не стоило отвергать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с Россией. Польша могла бы повлиять на ход переговоров, но Варшава решила ударить сама по себе.

Отсутствие диалога с большим соседом не может быть верным выбором ни для одной серьёзной страны, — говорится в статье.

Также в материале отмечается, что Варшава не сможет самостоятельно вести диалог с Москвой, так как сильно слаба. Именно поэтому нужно было соглашаться на совместный саммит.

Ранее в Польше испугались обострения ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе. Журналист Myśl Polska Анджей Запаловский заявил, что за «миграционным ударом» может стоять Россия, а не Минск. По его мнению, «миграционным оружием» обладают только Россия и Турция. Журналист отметил, что для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Минск, потому что Киев не контролирует большой участок территории на востоке.