Полковник США рассказал о плане Байдена развязать войну НАТО и России Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о плане Байдена развязать войну НАТО и России

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Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал в статье для American Conservative, что американский президент Джо Байден может втянуть Россию в войну с НАТО. Для этого, по словам бывшего военного, он может использовать в качестве предлога вторжение Польши в Западную Украину. Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон не ожидал, что специальная операция России на Украине будет успешной.

По неподтверждённым данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины, — написал Макгрегор.

Он добавил, что в Белом доме рассчитывают на созыв совета НАТО и применение пятой статьи устава Альянса, которая обязывает всех членов НАТО к участию в войне против предполагаемого противника.

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.