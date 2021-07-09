Полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем

Североатлантический альянс потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом в колонке для Defence News написал отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер.

Он считает, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооружённых сил. Американцы сокращают численный состав армии, пытаясь с помощь новых технологий увеличить её боеспособность. Так продолжается на протяжении 30 лет. Полковник убеждён, что у США не хватил сил для сдерживания равного себе соперника, защиты Родины и предотвращения ядерного удара.

Чтобы противостоять России во время вторжения в страны Балтии или Китаю в момент захвата Тайваня, нужно будет нанести высокоточные удары или перейти в наступление в течение нескольких часов. Полковник считает, что у американской армии возникнут с этим серьёзные проблемы.

Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году, — заявил отставной военный.

Ганцингер убеждён, что невозможность противостояния России или Китаю в возможном конфликте понизит статус США до второй военной державы в западной части Тихого океана.

Точно так же успешное вторжение России в Прибалтику может разрушить НАТО, — подчеркнул Ганцингер.

Ранее журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос назвал блестящим готовящийся встать на вооружение российский танк Т-14 «Армата». Он считает, что уникальные возможности этого танка могут бросить вызов боевым машинам, стоящим на службе Североатлантического альянса.