Политолог заявил о превращении Украины в «токсичный актив»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:19, 25 сентября 2021
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Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что для американских властей говорить сейчас об Украине значит ухудшать отношения с Россией. В ходе выступления на Генассамблее ООН американский президент Джо Байден не упомянул Украину, поскольку она превратилась для США в «токсичный актив», отметил политолог в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».
Сегодня Украина — проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине — ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине — нет оснований, — подчеркнул Бортник.
Он добавил, что Украина является для Вашингтона «даже тактически опасной».
Вопросы, которые вокруг Украины, — они нерешаемы сегодня. Эскалация, поднимание этих вопросов ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает, — считает политолог.
По его мнению, на Украине практически нет каких-либо реальных американских интересов.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам мира, вместо того чтобы заниматься на родине реформами, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Он напомнил, что ещё в 2015 году в Париже Зеленского «на высоком уровне» предупреждали о нежелании Европы «вкачивать» деньги в страну, если на Украине не изменится положение дел, а оно не изменилось.