Политолог: Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия Политолог Лепехин: Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия

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С помощью резолюции о терроризме, санкций и других провокаций Запад пытается загнать Россию в тупик, заявил политолог Владимир Лепехин. По его словам, безответственные западные чиновники, признавшие РФ государством-спонсором терроризма, жаждут эскалации. Эксперт отметил, что Россию провоцируют на жестокие действия в отношении ЕС, а именно на применение ядерного оружия на территории Европы.

Россию подталкивают к жестоким действиям против ЕС. Глобалисты, такие как Британия, делают всё, чтобы склонить РФ к применению ядерного оружия на территории Европы. Такой план со всех сторон. Воздействуют на ситуацию вокруг России, желая загнать её в тупик экономическими санкциями, провокациями, взрывом трубопроводов и признанием государством-спонсором терроризма, — считает Лепехин.

Также политолог добавил, что в Европе возникли противоречия между национальными силами и транснациональной бюрократией ЕС. Лепехин убеждён: ряд европейских политиков выступит против обострения конфликта.

Европейский парламент в среду, 23 ноября, во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Глава МИД Сергей Лавров ранее высказалсвою оценку резолюции Европарламента о признании России спонсором терроризма. Министр считает, что такое решение могли вынести только невменяемые люди.