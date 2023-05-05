Политолог высказался о вероятности прямого столкновения США и России Политолог Дудаков назвал маловероятным прямое столкновение США и России

Фото: Thomas Alvarez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прямое столкновение между США и Россией маловероятно, хотя опасность вооруженного противостояния существует, предупредил политолог-американист Малек Дудаков. Обсуждая возможность такого развития событий с Lenta.ru, эксперт пояснил, что заключительный шаг к разжиганию прямого столкновения со стороны США еще не сделан.

Американцы отправляют инструкторов, наемников, но не отправляют регулярные американские войска, и, я думаю, что не отправят. Очевидно, что это попытка определенная сохранять дипломатический статус-кво. <...> Я не думаю, что открытый конфликт возможен, — отметил Дудаков.

По словам эксперта, отношения между Россией и США находятся на самой низкой точки за всю их историю. Политолог отметил, что даже в годы холодной войны не происходило подобных украинскому конфликту ситуаций. Дудаков напомнил, что советские войска принимали участие в корейской и во вьетнамской войне, но масштаб боевых действий не был сопоставим с тем, что происходит вокруг Украины. Он добавил, что поддержка Киева со стороны США очевидна, из-за чего Вашингтон выступает одним из разжигателей конфликта.

Дудаков подчеркнул, что масштабное противостояние между Россией и США возможно, если Вашингтон перейдет все красные линии. Так, по словам политолога, к открытому столкновению приведет использование ядерного оружия против России.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. По его словам, Москва работает над тем, чтобы этого не произошло.