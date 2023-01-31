Украине предрекли неприятности после обращения президента Ирана к нации Политолог Журавлев: Украину ждут неприятности после обращения президента Ирана к нации

Фото: kremlin.ru

Ибрахима Раиси

После экстренного обращения к нации президента Ирана Ибрахима Раиси, которое анонсировал ряд иранских изданий, Украину могут ждать неприятности, заявил политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «ПолитРоссией» эксперт отметил, что для этого главе государства даже не надо будет упоминать в своей речи Киев. На данный момент, о чем именно будет говорить лидер Ирана, не уточняется, но, предположительно, обращение связано с последними атаками на военные заводы в городе Исфахан.

Вопрос в том, посчитают ли иранцы для себя позорным вообще замечать Украину. Могут не упоминать, потому что посчитают ниже своего достоинства публично общаться с Киевом, а не потому, что простили его. У Корпуса стражей исламской революции мощное разведывательное техническое звено, и «показать козу» Украине они еще смогут, — объяснил эксперт.

По мнению политолога, в ходе своего выступления Раиси призовет к борьбе с Западом, но еще рано говорить о том, станет ли лидер Ирана рассчитывать на поддержку Москвы. Пока Тегеран старается не ассоциировать себя с Россией. Журавлев отметил, что США могут подтолкнуть лидера Ирана к сотрудничеству с Москвой, как это произошло с Китаем.

Станут ли они Россию поддерживать в той логике, что враги русских и иранцев атаковали Иран и теперь мы вместе покажем им. Или же они просто скажут, что их враги атаковали, не упоминая РФ. Как я понимаю, иранское руководство пока старается не ассоциироваться с нами на все сто процентов. Но это пока, — заключил политолог.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану.

Позже глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что атака могла последовать из-за событий на Украине и предполагаемой помощи Тегерана Москве. После заявления Подоляка в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко.