Политолог: США и Россия стали подавать друг другу сигналы Политолог Маркелов: США и Россия стали подавать друг другу сигналы о готовности к переговорам

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США и Россия начали подавать друг другу сигналы о готовности к переговорам, рассказал «360» политолог Сергей Маркелов. При этом каждая из стран сообщает о готовности к диалогу тогда, когда другая к нему не готова, уточнил эксперт. Он отметил, что этот процесс похож на пинг-понг, так как каждая из сторон пытается перебросить друг на друга ответственность. Политолог при этом отметил, что до реальных переговорах России и США еще далеко.

Это такой пинг-понг — переброс информации от одного к другому. Каждая из стран, каждый из руководителей говорит как бы, что я-то готов, это мир не готов <...> Борьба идет за сигналы, идет переброс ответственности с одного на другого, — пояснил Маркелов.

Политолог отметил, что американские политики могут делать разные заявления насчет готовности к переговорам с Россией. Эксперт уточнил, что президент страны Джо Байден может иметь одну позицию, тогда как госсекретарь Энтони Блинкен — другую, но обе позиции могут при этом не совпадать с мнением Пентагона.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров ради обеспечения интересов и достижения целей страны. Он подчеркнул, что до начала спецоперации Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако взаимности от них не последовало. Представитель Кремля также отметил, что переговоры не состоятся, если Соединенными Штатами ставится условие по выходу России с Украины.

До этого президент США Джо Байден назвал условие для возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил, что будущие контакты с президентом России возможны, если Путин «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Свою позицию хозяин Белого дома озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.