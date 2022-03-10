Политолог сравнил Тайвань с Крымом и объяснил его важность для Китая

Тайвань для Китая является очень важной территорией, дающей контроль над торговлей в Южно-Китайском море, объяснил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков «Царьграду». Для КНР эта земля так же важна, как Крымский полуостров для России, считает он.

Надо понимать, что такое Тайвань для Китая. Это как Крым для России, это господствующее положение в Южно-Китайском море, главном торговом хабе Азиатско-Тихоокеанского региона, всей Азии. Вот что такое Тайвань. То есть это точка господства. А Южно-Китайское море — это торговый стол Азии, расчётный стол Азии, — сказал Крутаков.

Он также предположил, что в случае успешной военной операции России на Украине и признания произошедшего Западом Китай тоже может пойти на подобные меры.

В свою очередь историк и писатель Дионис Каптарь считает, что у Китая недостаточно сил для серьёзной военной операции, к тому же на стороне Тайваня, скорее всего, выступят США.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что Тайвань рано или поздно будет присоединён к Китаю. На вопрос, что общего и какие различия между украинским и тайваньским вопросом, министр ответил, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос — спор между странами.