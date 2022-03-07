МИД Китая: Тайвань в конце концов вернётся в «объятия родины»

Тайвань рано или поздно будет присоединён к Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, передаёт РИА Новости. Он отметил, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории. Министр также объяснил, чем отличается тайваньский и украинский вопрос.

Тайвань в конце концов вернётся в объятия родины, — сказал он.

По словам министра, некоторые силы в США поддерживают независимость Тайваня, тем самым бросая вызов принципу «одного Китая». Он подчеркнул, что такая американская позиция подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Ван И добавил, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».

На вопрос, что общего и какие различия между украинским и тайваньским вопросом, министр ответил, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос — спор между странами.

Тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать, — заявил Ван И.

Ранее правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за поставки вооружений в Тайвань. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить поставки на остров и оборвать с ним все военные связи.

До этого власти Китая выразили протест Вашингтону, одобрившему продажи Тайваню оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки оценивается в $100 млн. В Пекине подчеркнули, что тем самым США «грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе».