https://static.news.ru/photo/f8768190-2d9c-11ea-8a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/XinHua/Global Look Press

Политолог Григорий Лукьянов прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии. Старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД считает, что Анкара может увеличить число военных советников в Ливии.

Также возможны поставки управляемых летательных аппаратов. Но официально масштаб турецкой помощи Ливии не заявлялся никем, пишет РИА Новости. Пока это лишь только слова и говорить, что это будет за помощь, сложно.

На данный момент, говорит политолог, помощь осуществляется ровно в тех масштабах, в каких и была: военные советники, поставка вооружения, помощь с беспилотниками.

Возможно, в недалёком будущем появятся операторы сложных современных вооружений. В самой Турции решение президента получило одобрение.

Пока в Турции нет явных потерь от этого решения. Это решение укрепляет национальную турецкую гордость. С другой стороны, что вызывает сомнение, — это сколько будет стоить эта операция и финансово, и в жизнях, будут ли потери среди турецких военнослужащих, поясняет Лукьянов.

И если потери появятся, то тогда вопросы будут задаваться более серьёзные, а позиции президента могут пошатнуться. Несмотря на это, турки прекрасно понимают, что такое Ливия и за что они там борются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы Трамп заявил, что прямое военное вмешательство Турции в дела Ливии осложнит ситуацию в африканской стране.